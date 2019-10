Messermord an Frau & Kind: Nachbarn geschockt

Kurz vor 9 Uhr rief der zweifache Vater Samet A. (31) bei der Polizei und gestand: „Ich habe jemanden umgebracht.“ Die Polizisten zauderten keine Sekunde, rasten los und fanden im Obergeschoß des Einfamilienhauses an der Emmerich-Kálmán-­Gasse in Kottingbrunn die Ehefrau des Anrufers Tugba A. (29) und deren gemeinsame Tochter Tuana (23 Monate).

Beide erstochen mit einem Küchenmesser. Der elf Monate alte Sohn Selman wurde mit schwerer Atemnot ins SMZ-Ost geflogen. Stichverletzungen wies der kleine Junge keine auf. Er lag dennoch im Sterben.

© Viyana Manset Haber Der mutmaßliche Doppel-Killer Samet A.



Die Hintergründe wurden im Laufe des Tages bekannt: Das Paar mit türkischen Wurzeln war 2015 in das gepflegte Haus gezogen. Es ist eine ruhige Gegend. Viele Familien ­leben in dem Wohngrätzel in der Weinbaugemeinde. Der Kindergarten ist nur ein paar Meter weiter. Gemeinsam betreibt das Paar von zu Hause aus das Reisebüro Ozean Reisen. Nachbarn wissen: „Sie grüßten immer und waren sehr freundlich und offen.“ Das sagt auch Franz Matejowics zu ÖSTERREICH. Er wohnt gleich neben dem Ehepaar. „Sehr gebildete und ruhige Menschen“, erklärt Nach­barin Karin Matejowics. Und für die Kinder hätten die ­Eltern alles gemacht. „Sie hatten unglaublich viele Spielzeuge. Den Kletterturm im Garten hat der Vater selbst aufgebaut.“

© Viyana Manset Haber Seine Ehefrau Tugba mit Tochter Tuana - beide tot.

Hirntot: Zustand von Baby-Bub im SMZ-Ost kritisch

Tugba sei eine wunder­schöne Frau mit langen Haaren gewesen. Sie fing erst an, ein Kopftuch zu tragen, als Tochter Tuana zur Welt kam. Erklären könnten sich die Nachbarn die Tat nicht. „Es ist einfach nur furchtbar“, sagt Anwohner Viktor Aigner (82).

Aus dem Umfeld des Paares heißt es, dass sich Tugba von ihrem Mann trennen wollte. Samet A. hätte das nicht ­akzeptieren können und sie deshalb getötet. Doch kurz vor dem Mord versuchte er seine Frau noch mit allen Mitteln zurückzugewinnen. Ein Freund der Familie erzählt ÖSTERREICH: „Er hat ihr erst kürzlich einen weißen Audi geschenkt. Das ­Video dazu postete sie sogar auf Instagram.“

© ÖSTERREICH/ Juvan Im SMZ Ost wurde der Im SMZ Ost wurde der

Trauer

Als die Eltern der Türkin von der Ermordung ihrer Tochter und der Enkelin erfahren, brechen sie zusammen. Sie kamen gestern mit vielen anderen Türken zum Tatort, um gemeinsam zu trauern. Danach eilten alle gemeinsam ins SMZ-Ost-­Spital in Wien, um nach dem überlebenden Sohn zu sehen. Samet hatte versucht, den Kleinen zu ersticken. Sein Zustand war zu Redaktionsschluss extrem kritisch. Angehörige posteten am Abend, er sei „hirntot“.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag ununterbrochen einvernommen, bevor er an die Justiz überstellt werden soll. Es gilt die Unschuldsvermutung.

© Viyana Manset Haber

Nachbar: "Unfassbar, dass er Frau und Tochter getötet hat"

ÖSTERREICH: Herr Matejowics, Sie kennen die Familie?

Franz Matejowics: Wir wohnen praktisch nebenan. Das Ehepaar war immer sehr freundlich und offen. Sie war eine bildhüsche Frau. Beide verwöhnten ihre Kinder.

ÖSTERREICH: Wie erlebten Sie die Beziehung?

Matejowics: Es gab bisher nichts Auffälliges. Nachdem allerdings die gemeinsame Tochter zur Welt kam, trug die Frau immer ein Kopftuch.

ÖSTERREICH: Was sagen Sie zu der grausamen Tat?

Matejowics: Wir sind geschockt. Unfassbar, dass er seine Frau und seine Tochter getötet hat.

© TZOE/Fuhrich Matejovics ist der Nachbar der Familie und zeigte sich von der Bluttat geschockt.

Täter: "Ich wollte nicht, dass Kinder im Heim aufwachsen"

Noch am Abend gestand der Täter von Kottingbrunn die Gewaltorgie an seiner Frau und an seinen Kindern.

Anwalt Mirsad Musliu (Kanzlei Rast) hat den Fall übernommen, wollte aber keinen Kommentar abgeben. ÖSTERREICH erfuhr trotzdem von der Aussage des mutmaßlichen Gewalttäters:

■ Geständig: Samet A. zeigte sich voll geständig.

■ Ehe kriselte: Schon sein vier Monaten sei es zwischen Samet A. und seiner Frau Tugba zu Streit gekommen. Die Ehe sei in einer massiven Krise gewesen.

■ Das Messer: Der letzte Streit habe am Samstag begonnen und die ganze Nacht gedauert. Am Sonntag sei die Situation eskaliert. Samet A. behauptet, auch seine Frau sei handgreiflich geworden. Er habe dann das Küchenmesser genommen und zugestochen.

■ Warum die Kinder? Samet A. erklärte das so: „Ich wollte nicht, dass sie im Heim aufwachsen.“ (mko, kor, say)