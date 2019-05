Militärfahrzeug touchiert Lkw und crasht: Drei Verletzte

Auf der Wiener Außenring-Autobahn (A21) ist am Mittwoch in den Mittagsstunden laut FF Mödling ein Lkw der U.S. Army verunglückt. Das Schwerfahrzeug hatte diesen Angaben zufolge einen anderen Lastwagen im Konvoi touchiert, ehe es von der Richtungsfahrbahn zur Südautobahn (A2) abkam und umstürzte. Es habe drei Leichtverletzte gegeben, teilte ein Sprecher der Einsatzkräfte mit. Bei der Bergung kam auch ein Kran zum Einsatz.

© APA/BFK-MOEDLING.AT/MATHIAS SEYFERT

© APA/BFK-MOEDLING.AT/MATHIAS SEYFERT

Der Unfall hatte sich bei Gießhübl (Bezirk Mödling) ereignet. Binnen kurzer Zeit bildete sich ein kilometerlanger Stau, berichteten die Asfinag und die Feuerwehr. Die FF Gießhübl und Mödling Stadt waren mit 15 Mitgliedern im Einsatz.

© APA/BFK-MOEDLING.AT/MATHIAS SEYFERT

© APA/BFK-MOEDLING.AT/MATHIAS SEYFERT

Für die Lkw-Bergung wurde ein Kranfahrzeug des NÖ Landesfeuerwehrverbandes alarmiert, das bei der FF Mödling Stadt stationiert ist. Der US-Konvoi befand sich nach Angaben eines Militärangehörigen auf dem Weg zu einer NATO-Übung in Ungarn und Rumänien, teilte die Feuerwehr mit.

© APA/BFK-MOEDLING.AT/MATHIAS SEYFERT