Mit 1.000 Liter Urin gefüllte Tanks stürzten auf Arbeiter in NÖ

Eggendorf. Bei Abbautätigkeiten auf einem Festivalgelände in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sind am Montag zwei auf einem Stapler platzierte Urintanks umgekippt. Die mit je rund 1.000 Liter Harn gefüllten Behälter stürzten laut Polizei auf einen 25-jährigen Arbeiter. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien transportiert.

Der 25-Jährige soll versucht haben, die beiden Tanks während des Transports mit den Händen abzustützen. Die dennoch umgekippten Behälter wurden durch den Staplerfahrer sofort vom Verletzten weggehoben, berichtete die Exekutive am Dienstag. Zwei zufällig anwesende Krankenschwestern versorgten den Arbeiter an Ort und Stelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird von dem Vorfall berichtet, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Auch das Arbeitsinspektorat wurde in die Erhebungen eingebunden.