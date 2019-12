Mochovce-Mängel: Pernkopf fordert Ausbau-Stopp

Die neuesten Enthüllungen aus dem AKW Mochovce regen das Land auf.

NÖ. In Tschechien beschäftigt der umstrittene Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany, in der Slowakei regen neueste Enthüllungen in Mochovce auf. Ein Ingenieur der Betreibergesellschaft bestätigte nun, dass die Sicherheitshülle durch „unkontrollierte Bohrungen“ beschädigt sei.

Bestätigung. Die Umweltschutzorganisation Global 2000 sieht die bereits im April veröffentlichten „schweren Mängel“ durch Whistleblower bestätigt. Es folgte eine Inspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betont: „Ich bin erschüttert, wie schlampig gearbeitet wird. Die Atomenergie-Organisation IAEO und die EU sind gefordert, den Ausbau zu stoppen.“