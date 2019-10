Mord in Gablitz: 70-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Zunächst sprach die Polizei von einem "bedenklichen Todesfall", jetzt beschäftigt die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ein Mord. In einer Wohnung in Gablitz im Bezirk St. Pölten-Land war der 70-jährige Wolfgang W. mit Verletzungen am Körper aufgefunden worden. Die Auffindungssituation war derart verdächtig, dass die Ermittler schnell von einem Gewaltverbrechen ausgingen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das Ergebnis wird am Sonntag erwartet werden.

© Monatsrevue/Thomas Lenger

© Monatsrevue/Thomas Lenger



Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes rückten aus. Die Ermittlungen dauerten am Samstagnachmittag an. Auch Befragungen im Umfeld des 70-Jährigen waren im Gang, sagte Baumschlager. Mit diesem Verbrechen wird eine blutige Serie fortgesetzt. Diese Bluttat war allein in Niederösterreich der 14. Mord in diesem Jahr.

© Monatsrevue/Thomas Lenger