Schon seit Monaten gab es Streit zwischen Samet A. und seiner Ehefrau. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und der 29-Jährigen. Am Sonntagmorgen drehte der 31-Jährige dann komplett durch. Er soll seine Ehefrau und dann auch noch seine zweijährige Tochter erstochen haben. Die beiden starben noch an Ort und Stelle im Familienheim in Kottingbrunn. Den 11 Monate alten Sohn versuchte er zu erwürgen. Der Bub überlebte vorerst und kam mit schwerer Atemnot ins SMZ Ost. Einen Tag später verloren die Ärzte dort aber auch den Kampf um sein noch so junges Leben. Der Bub starb an den Folgen der Attacke.

© Viyana Manset Haber Samet A. mit Ehefrau Tubga und der Tochter Tuana.

Zwei Ausraster an einem Tag

Samet A. zeigte sich geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht und zeigte auch dort wieder seine aggressive Seite. Wie ÖSTERREICH von Justizkreisen bestätigt wurde, attackierte er am Montagmorgen um 7 Uhr einen Mithäftling und verletzte diesen bei einer Rauferei leicht. Und als ob dies nicht genug wäre, rastete der mutmaßliche Dreifach-Killer, für den die Unschuldsvermutung gilt, auch noch vor dem Haftrichter aus. Er schrie, schimpfte und trat wild um sich. Die Justizwachebeamten konnten ihn nur mit Mühe und Not bändigen.

Einzelzelle

Am Ende wurde er überwältigt und in eine überwachte Einzelzelle verlegt. Ob er nun wirklich so verrückt ist, wie er sich in der Haft präsentiert oder alles nur zu einem perfiden Spiel gehört, wird sich noch herausstellen...

Sein Horror-Geständnis