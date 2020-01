Mord in NÖ: Mann in Lokal erstochen

In Pitten (Bezirk Neunkichen) kam es am Montag zu einer Bluttat.

In Pitten (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag ein Mann erstochen worden. Ein Beschuldigter wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Schauplatz der Bluttat in den Mittagsstunden war ein türkisches Lokal in der Marktgemeinde, laut "NÖN online" eine Pizzeria.

Streit vor Bluttat