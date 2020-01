Mordalarm: 42-Jährige von Ehemann erstochen

Schockierend Tat in Niederösterreich: Ein 50-Jähriger erstach seine Ehefrau.

Ybbs. Mordalarm in Ybbs an der Donau: Mittwochabend ist eine 42-jährige Frau von ihrem Ehemann erstochen worden. Ersten Informationen zufolge soll ihr Gatte, ein 50-jähriger Österreicher, zum Messer gegriffen und seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Bluttat fand in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares statt. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen – Angaben zum genauen Tatablauf machte er jedoch keine.

Er wurde am Tatort, im gemeinsamen Wohnhaus, festgenommen, verweigert derzeit aber Angaben über den Tatablauf.

Diashow: Mordalarm: Mann (50) ersticht Ehefrau 1/12 © © einsatzdoku 2/12 © © einsatzdoku 3/12 © © einsatzdoku 4/12 © © einsatzdoku 5/12 © © einsatzdoku 6/12 © © einsatzdoku 7/12 © © einsatzdoku 8/12 © © einsatzdoku 9/12 © © einsatzdoku 10/12 © © einsatzdoku 11/12 © © einsatzdoku 12/12 © © einsatzdoku × Mordalarm: Mann (50) ersticht Ehefrau

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Leib/Leben und der Tatortgruppe übernommen.





Näheres folgt....