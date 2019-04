Mostviertel erstrahlt jetzt in voller Blütenpracht

Es ist so weit: Die Birnbaumblüte verwandelt die Landschaft südlich der Donau für einige Tage in ein weißes Blütenmeer. Die beste Zeit für eine Radtour oder Wanderung ist dieses Wochenende. Am Sonntag werden sich auch in den höher liegenden Regionen rund um die Mosthöhenstraße die ersten Knospen öffnen. Sehr beliebt ist die Panoramatour an der Moststraße, wo man zahlreiche Aussichtsplätze passiert. Zu den Top-Aussichtsplätzen zählen auch jene in Ertl beim Mostheurigen Voralpenblick und Pollenberg.