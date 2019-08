Motorradlenker bei Verkehrsunfall in Lilienfeld schwer verletzt

Lilienfeld. Bei einem Verkehrsunfall in Lilienfeld ist am Mittwoch ein Motorradlenker schwer verletzt worden. Der 67-jährige Wiener war mit seiner Maschine auf der B20 mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

Zu der Kollision soll es laut Polizei nach einem Überholmanöver des Motorradfahrers gekommen sein. Der Pkw-Lenker (80) aus dem Bezirk Lilienfeld blieb unverletzt. Die B20 war im Bereich der Unfallstelle für knapp eine Stunde gesperrt.