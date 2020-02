Mutter getötet: Mordprozess gegen Sohn Lukas (14)

Ein Messerstich ins Herz – ein 14-Jähriger soll im Streit seine Mutter getötet haben.

Schüler Lukas Z. (14) (Name geändert) muss sich am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Mordes verantworten. Der Jugendliche soll seine 55-jährige Mutter Birgit am 22. Juli in Kirchschlag erstochen haben. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Der Angeklagte sprach von einer Tat im „Traumzustand“.

Der 14-Jährige soll zugestochen haben, nachdem er mit seiner Mutter in einen Streit geraten war. Laut Anklage forderte das Opfer vom Sohn Hilfe am PC, Lukas wollte aber weiterschlafen. Nachdem die Mutter dem 14-Jährigen die Rückkehr in sein Zimmer verboten und sich dem Jugendlichen in den Weg gestellt hatte, soll der Angeklagte seine Mutter mit einem Küchenmesser attackiert haben. Birgit Z. starb an einem Herzdurchstich.

Der Angeklagte meldete den Vorfall selbst per Notruf der Polizei. Er bestritt einen Tötungsvorsatz. Aufgrund der altersbedingten Herabsetzung drohen Lukas Z. zehn Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.