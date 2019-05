Mysteriöser Leichenfund: Polizei sucht Zeugen

Die Bediensteten der Polizeiinspektion Neumarkt an der Ybbs wurden am 10. Mai 2019, gegen 06.15 Uhr, über die Auffindung eines menschlichen Unterschenkels auf der Atzelsdorferstraße, im Gemeindegebiet von Blindenmarkt, alarmiert. Beim Eintreffen am Vorfallort konnte nach kurzer Suche in ca. 80 Meter Entfernung eine männliche Leiche aufgefunden werden, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Das Opfer, es handelte sich um einen 34-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, trug einen Fahrradhelm und unmittelbar neben ihm konnte auch ein Rennrad aufgefunden werden.

© LPD NÖ

© LPD NÖ

Aufgrund bisheriger Erhebungen wird angenommen, dass er während einer Trainingsfahrt mit seinem Rennrad am 09. Mai 2019, gegen 22:00 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeuglenker erfasst und bei dem Unfall getötet wurde. Es wurden Fahrzeugteile eines Audi A6, Kombi oder Limousine, Modell 4B, Erstzulassung 2002-2005, delfingrau vorgefunden, welcher an dem Unfall beteiligt gewesen sein dürfte. Dieser müsste Beschädigungen rechts vorne an Scheinwerfer, Stoßstange, Außenspiegel bzw. Kotflügel aufweisen.

© LPD NÖ

Es ergeht das Ersuchen sachdienlicher Hinweise an die Polizeiinspektion Neumarkt an der Ybbs unter der Nummer 059133-3139100.