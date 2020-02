Ihr Freund wird von der Polizei befragt. Die Ermittlungen in dem mysteriösen Todesfall laufen.

Ob es sich um den siebten Mord 2020 an einer Frau handelt oder um eine Drogentote, war vorerst noch unklar. Informanten zufolge war die Leiche der 20-Jährigen in der Speisekammer einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Theodor-Körner-Straße in Heidenreichstein entdeckt worden.

Die Mieter, ein junges Pärchen aus Hoheneich, waren erst Anfang des Monats eingezogen, wobei ihnen laut Nachbarn durchaus das Suchtgiftmilieu anzusehen gewesen sein soll. Insofern steht auch noch nicht fest, warum die Ermittler den 23-jährigen L. F. (Name der Redaktion bekannt), allerdings ohne ihm Handschellen anzulegen, mitnahmen.

Möglicherweise hatte er die Leiche seiner Freundin nach einer Überdosis in der Speisekammer versteckt und lebte die ganze Zeit neben der Toten. Oder es ist doch ein Verbrechen passiert. Die Ursache des Todes der Frau stand vorerst nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen liefen am Dienstagnachmittag auf Hochtouren.