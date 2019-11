NEOS fordern Ticket für einen Euro am Tag in "Kernzone NÖplus". Menschen sollen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel animiert werden.

St. Pölten/Wien. Die NEOS Niederösterreich wollen mit einer "Kernzone NÖplus" einen Anreiz für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel schaffen. Zum einen fordern sie die Ausweitung der Kernzone Wien auf die erste Außenzone des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR), zum anderen soll ein Ticket für diesen Bereich einen Euro am Tag kosten, teilte die Landespartei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Stadt Wien sei längst über ihre eigenen Grenzen hinausgewachsen und an den Rändern mit dem ebenfalls stark wachsenden Umland verschmolzen, sagte Landessprecherin Indra Collini. "Diese Entwicklung bildet das öffentliche Verkehrssystem aber nicht ab, weil es Wien und Niederösterreich unterscheidet." Vor allem die Preisgestaltung sei ein Grund, warum "viele Pendlerinnen und Pendler den Umstieg auf die Öffis bisher nicht in Betracht gezogen haben". Dabei sollte das tägliche Stauchaos und die sinkende Lebensqualität der Menschen durch Lärm und Abgase den enormen Handlungsbedarf deutlich machen, erklärte Collini.



Weiters verlangte sie ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der Zukunftsregion Niederösterreich und den konsequenten Ausbau der Öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Errichtung weiterer Park-&-Ride-Anlagen.