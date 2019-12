NÖ: Schlägerei wegen Krautsalat zum Schnitzel

Kraut- statt Erdäpfelsalat zum Schnitzerl - für diesen Gast ein kulinarischer Affront und prompt flogen die Fäuste.

In einem Lokal in Eggenburg im niederösterreichischen Bezirk Horn ging es schon vor einiger Zeit rund. Doch angefangen hatte alles ganz harmlos. Ein Gast bestellte sich ein Wiener Schnitzel und ging indes auf die Toilette. Als er zurückkam, stand seine Mahlzeit schon bereit. Doch der 47-Jährige war mit dem Anblick alles andere als zufrieden. So hat der Koch tatsächlich statt Kartoffelsalat einen Krautsalat neben das Schnitzel gepackt.

Zu viel für den Hobby-Gourmet. Der 47-Jährige beschwerte sich lautstark. Das wiederrum missfiel dem türkischstämmigen Besitzer und er verwies ihn des Lokals. Es kam zum Streit zwischen Tankstellen-Besitzer und seinem Gast, der schnell eskalierte. Zunächst verpasste der wütende Gast dem Wirt eine Ohrfeige und es kam zur Rauferei. Der Gastronom erlitt bei dem Gerangel leichte Verletzungen im Gesicht, am Hals und am Knie. Der pingelige Gast zog sich Prellungen am Kiefer und am Schädel zu. Auch seine Schulter hat er sich verrenkt.

Mitte Dezember trafen sich die beiden Streithähne vor dem Kremser Landesgericht wieder. Der Freund des Gastes bestätigte, dass beide zu Boden gingen und auch der Hilfskoch wurde als Zeuge geladen. Da die Verteidigung des Wirtes aufgrund seiner schlechten Deutschkenntnisse einen Dolmetscher für die Zeugenbefragung anforderte, wurde der Prozess vertagt. Am 10. Jänner 2020 gings weiter.