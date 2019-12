NÖ baut Kinderbetreuung um 2,3 Millionen Euro aus

In NÖ stehen nun rund 6.000 Betreuungsplätze für Kleinstkinder zur Verfügung.

NÖ. Mehr als 2,3 Mio. ­Euro fließen in den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots im Kindergartenjahr 2019/20. „Mit dieser Summe werden insgesamt 30 Tagesbetreuungseinrichtungen sowie die Neuschaffung des Betreuungsangebots von 19 neuen Tageseltern unterstützt“, erklärt VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Marken. Zu Beginn des Jahres 2018 kündigte das Land an, 100 neue Kleinkindbetreuungsgruppen errichten zu wollen. Über 80 davon seien bereits in Gründung. Erstmals wurde die 400er-Marke überschritten, wodurch nun im Bundesland rund 6.000 Betreuungsplätze zusätzlich zum Kindergarten existieren.