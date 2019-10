Nach Doppelmord: Auch elf Monate alter Bub tot

Bluttat in einer Reihenhaussiedlung in Kottingbrunn (Bezirk Baden): Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurden die 29-jährige Ehefrau Tugba und ihre zwei Jahre alte Tochter Tuana erstochen. Als Verdächtiger gilt der 31 Jahre alte Familienvater, Samet A. Er wurde festgenommen.

Nach Bluttat in Kottingbrunn: Auch Bub tot

Auch ein elf Monate alter Bub wurde bei der Bluttat zunächst lebensgefährlich verletzt. Der Vater soll versucht haben, seinen Sohn zu ersticken. Er wurde "mit schwerer Atemnot in lebensbedrohlichem Zustand" von einem Notarzthubschrauber ins SMZ Ost-Donauspital nach Wien geflogen worden, bestätigte ein Sprecher.

© all Tuana (2) und Selman (1) schlafend nebeneinander.

Dort kämpften nun die Ärzte verzweifelt um das Leben des kleinen Selman. Sein Zustand galt als äußerst kritisch. Wie oe24 aus dem Umfeld der Familie erfuhr, soll bei dem Buben bereits der Hirntod eingetreten sein. Offiziell wurde dies aber weder von der Polizei noch vom SMZ Ost bestätigt.

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der Bub ist tot – die Geräte im Krankenhaus wurden abgeschalten. Das Baby starb am Montag in den Morgenstunden im SMZ-Ost in Wien, teilte die Polizei mit.

Das sind Täter und Opfer

© Viyana Manset Haber Der mutmaßliche Doppel-Killer Samet A. Der mutmaßliche Doppel-Killer Samet A.





© Viyana Manset Haber Seine Ehefrau Tugba mit Tochter Tuana – beide wurden erstochen. Seine Ehefrau Tugba mit Tochter Tuana – beide wurden erstochen.

© all Die Kinder des mutmaßlichen Killers Tuana (2) und Selman (1) schlafend nebeneinander. Die Kinder des mutmaßlichen Killers Tuana (2) und Selman (1) schlafend nebeneinander.

© all Hier das Mordopfer Tugba mit ihrem ebenfalls getöteten Sohn Selman. Hier das Mordopfer Tugba mit ihrem ebenfalls getöteten Sohn Selman.

Verdächtiger stellte sich selbst

Laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker hatte der Beschuldigte A. am Sonntag kurz vor 9.00 Uhr selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er seine Familie getötet habe. Der 31-Jährige ließ sich wenig später widerstandslos vor seinem Wohnhaus in der Marktgemeinde festnehmen. Er wurde zur Einvernahme gebracht. Dort zeigte er sich umfassend geständig. Es gilt die Unschuldsvermutung. Als mutmaßliche Tatwaffe wurde ein Küchenmesser sichergestellt.

Die Verteidigung des Beschuldigten übernahm Mirsad Musliu der Wiener Kanzlei Rast.

© Gruber Der Wiener Strafverteidiger Musliu übernahm den Fall. Der Wiener Strafverteidiger Musliu übernahm den Fall.

Laut ÖSTERREICH-Informationen betrieben der mutmaßliche Doppel-Mörder und seine Frau ein Reisebüro. Der 31-jährige Samet A. hat am Sonntag seine Frau, die 29-jährige Tugba, und seine 23 Monate alte Tochter Tuana erstochen. Er ist österreichischer Staatsbürger mit türkischem Migrationshintergrund.

Im Obergeschoß des Reihenhauses fanden Polizeibeamte die 29-jährige Frau des Beschuldigten und die zweijährige Tochter leblos auf. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Die Mutter und das Mädchen seien durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass es keine Hilfe mehr gab, sagte Schwarzenecker auf APA-Anfrage.

Eheprobleme als Auslöser

Auslöser dürften Beziehungsprobleme mit der Ehefrau gewesen sein. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten aber weiter an.

Von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden die Obduktionen der Opfer angeordnet, teilte die Polizei weiter mit. Der Beschuldigte wird nach Abschluss der Befragung in die Justizanstalt eingeliefert.