Nach Lottogewinn: Rauchfangkehrer rettet Dorf-Wirtshaus

NÖ. Es ist das einzige Wirtshaus in St. Anton an der Jeßnitz im Bezirk Scheibbs (NÖ) und hätte nach nach 22 Jahren geschlossen werden sollen. Ein potentieller Nachfolger ließ sich jedenfalls nicht finden um das Gewerbe fortzuführen. Doch der Rauchfangkehrer Gerhard B. kam zur Rettung.

Lottogewinn reinvestiert

Der Niederösterreicher gewann im Lotto und entschied sich kurzerhand seinen GEwinn in das Wirtshaus zu investieren. Laut Berichten des ORF fand er auch schnell ein passendes Wirte-Paar, das den Betrieb fortführen soll. "Ich war 47 Jahre Rauchfangkehrer und habe den Leuten Glück gebracht. Jetzt habe ich mal selber eins gehabt. Dadurch hab ich das gemacht. Ich hätte mir sicher auch irgendwo anders etwas kaufen können, aber mir ist das am Herzen gelegen da in der Ortschaft", wird Gerhard B. zitiert.

Ab November soll die "Jeßnitztaler Stub'n" von Thomas Schoy und seiner Ehefrau Claudia geführt werden. Die beiden haben bereits zuvor in dem Traditionsbetrieb gearbeitet.