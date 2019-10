Nach Mord-Alarm: 70-Jähriger starb doch durch Sturz

Der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen ist vom Tisch: Die Obduktion des Pensionisten Wolfgang W. aus Gablitz, der am Samstag tot in seinem Haus aufgefunden worden war, hat ein Fremdverschulden ausgeschlossenen. Aufgrund der Auffindesituation und von Verletzungen am Leichnam des 70-Jährigen war die Polizei zunächst von „einem bedenklichen Todesfall“ ausgegangen – ÖSTERREICH berichtete. Allerdings war auch ein Sturz des verwitweten Bundesheer-Soldaten in Erwägung gezogen worden.

Und tatsächlich scheint sich dies nun bestätigt zu haben. Aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen dürfte der Vater von drei erwachsenen Töchtern gestürzt und im Anschluss verstorben sein.

„Das Ermittlungs- und Obduktionsergebnis deckt sich mit den Aussagen der Angehörigen“, sagte ein Polizeisprecher.