Der Sprung ins kühle Nass eines vermutlich aus einem Stall ausgerissenen Schweins hat am Mittwochvormittag in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) einen rund einstündigen Feuerwehreinsatz zur Folge gehabt. Das Tier schaffte es nicht mehr aus eigener Kraft aus einem Pool in einem Privatgarten, berichtete die FF Wiener Neustadt.

Deshalb wurde das Schwein per Ladekran aus dem Wasser gehoben.