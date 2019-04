Oma-Killer: 'War nicht am Tatort'

Eine Woche, bevor das Mordopfer Maria P. (75) im Bezirk Neunkirchen beerdigt wurde, wurde gestern die U-Haft über ihren Enkel wegen Mordverdachts verlängert. Dem 28-jährigen Markus H. soll seine eigene Oma in St. Valentin-Grafenbach in einem Reihenhaus an der Schwarza mit einem Messer abgestochen haben. D Dabei stach der mutmaßlich Täter so heftig zu, dass die Klinge des Messers, das am Tatort gefunden wurde, abgebrochen ist. Der Verdächtige Enkel, ein drogensüchtiger Psychatriepatient, der in der Klinik in Wiener Neustadt zuletzt falsch behandelt worden sein soll, wurde bei seinem Vater in Bad Vöslau verhaftet.

Im Garten des Opfers wurde ein Brief gefunden, in dem Maria P. die Schuld am Zustand ihres Enkels gegeben wird – obwohl sie sich immer aufopfernd um ihn gekümmert hatte. Markus H. bestreitet den Brief verfasst zu haben und behauptet: „Als ich ging, war sie noch am Leben.“ Sämtliche Gutachten sind noch ausständig – die Staatsanwaltschaft will einen Lokalaugenschein mit dem Verdächtigen. Sein Anwalt Wolfgang Blaschitz: „Was soll der bringen, wenn mein Mandant gar nicht am Tatort war?“