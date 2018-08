Pflegebedürftiger 88-Jähriger starb bei Brand

Ein 88-jähriger pflegebedürftiger Mann ist am Donnerstagabend bei einem Brand in seinem Wohnhaus in Nöstach-Hafnerberg (Gemeinde Altenmarkt a.d.Triesting) im Bezirk Baden ums Leben gekommen. Dies teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit.

Demnach habe die Mitarbeiterin eines Hilfsdienstes bei ihrem Eintreffen Brandgeruch im Freien festgestellt und Rauch aus dem Wohnhaus dringen gesehen. Daraufhin habe sie die Feuerwehr alarmiert, hieß es. Diese habe vor Ort eine Schnellangriffs-Löschleitung eingerichtet, um dem Atemschutztrupp die Personensuche zu ermöglichen.

Der Mann sei innerhalb kurzer Zeit aufgefunden und ins Freie gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Jede Hilfe sei jedoch zu spät gekommen. Die Ursache für das Feuer war vorerst noch unklar.