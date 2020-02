"Phantom" attackierte Mädchen (9) auf Heimweg

Unfassbar: Eine Neunjährige wurde am helllichten Tag auf offener Straße angegriffen.

NÖ. Die Schülerin war am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in Pöggstall im Bezirk Melk gerade von der Schule auf dem Nachhauseweg, als aus dem Nichts ein etwa 20-jähriger Bursch am Kirchenplatz hinter ihr auftauchte.

Der Unbekannte, der laut der Beschreibung des Kindes vorne blonde und hinten dunkle Dreadlocks hatte, klopfte dem Mädchen zuerst auf das Gesäß, dann schlug er ihm auf den Hinterkopf. Daraufhin drehte sich die Neunjährige um und kassierte weitere Schläge auf den Bauch. Anschließend machte sich der Angreifer, der eine blaue Winterjacke und eine kurze orangene Hose trug, aus dem Staub, das Kind blieb verängstigt zurück.

Appell der Bürgermeisterin

Zu Hause angekommen, erzählte das Mädchen seiner Mutter von dem Vorfall, diese erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Doch von dem ­Gesuchten fehlt bislang jede Spur. Die Neunjährige steht laut ihren Eltern unter Schock.

„Leider war es weder mir noch der Polizei möglich, diesen Typ zu finden. Die umliegenden Geschäfte und Lokale wurden informiert“, postete die Mutter auf Facebook.

Die Bewohner der Gemeinde sind nun in Angst und halten ihre Augen offen. „Ich appelliere an alle, aufmerksam zu sein“, sagte Bürgermeisterin Margit Straßhofer.

Hinweise. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059/133-3143 um Hinweise.