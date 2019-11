Am Flughafen Schwechat konnten Suchtmittelfahnder mit Hilfe von Spürhund "Pitt" einen aufsehenerregenden Fund verzeichnen.

Flughafen Schwechat/Flughafen Istanbul. Da staunten viele am Flughafen Schwechat, als ein Drogenspürhund, der im Moment noch ausgebildet wird, fast ein Kilo Heroin erschnüffelte.

Präparierter Reisekoffer in Transportcontainer

Eine Einsatzübung im Rahmen einer Spürhund-Ausbildung, entwickelte sich zu einem großen Erfolg. In einem Transportcontainer war ein präparierter Reisekoffer, in dem sich 977 Gramm Heroin befand. Der Spürhund namens "Pitt vom Taffatal", der sich in einer Einsatzübungen befand, wurde in einem Gepäckcontainer fündig. Die Suchtmittelfahnder entdeckten bei der anschließenden Kontrolle, in einem Koffer, der speziell präparierte Seitenwände hatte, 977 Gramm Heroin. Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von mindestens 100.000 Euro. Ein 20-jähriger lettischer Staatsbürger, sollte diese Drogen von Kenia über Österreich nach Italien schmuggeln.

Weiterer Fund am Flughafen Istanbul

Am Flughafen Istanbul konnte fast zeitgleich ein weiterer lettischer Staatsbürger mit rund zwei Kilogramm Heroin von der türkischen Polizei festgenommen werden. Den Ermittlungen nach, stellte sich heraus, dass dieser mit dem 20-Jährigen vom Flughafen Schwechat zusammengearbeitet haben dürfte.

Die Ermittlungen dauern noch an. Der 20-jährige Lette wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

"Pitt" ein wahrer Held

Der knapp eineinhalb Jahre alte Parson Terrier "Pitt" wird derzeit in einem vom Innenministerium initiierten Projekt als Spezialsuchtmittelhund abgerichtet. In einer Polizei-Aussendung am Donnerstag hieß es: „Aufgrund seiner Größe und Agilität für die ihm bevorstehenden Aufgaben dürfte er bestens geeignet sein“.

Ein höchst erfolgreicher Start für "Pitt".