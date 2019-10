Pkw-Kollision: Zwei Lenkerinnen verletzt

Reichenau an der Rax. Zwei Lenkerinnen sind am Mittwochnachmittag bei einem Pkw-Zusammenstoß in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) verletzt worden. Eine 77-Jährige aus Wien-Favoriten war nach Polizeiangaben von Donnerstag aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto einer 20-jährigen Einheimischen gekracht. Die beiden Frauen wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.