Pkw-Lenkerin rast in Schanigarten: Mehrere Verletzte

Eine Frau fuhr mit ihrem Auto in eine Menschenmenge: Es gibt sechs Verletzte.

Perchtoldsdorf. In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich ist am frühen Mittwochnachmittag ein Auto im Schanigarten eines Kaffeehauses gelandet. Der Unfall forderte laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker sechs Verletzte. Vier Männer wurden ins Krankenhaus transportiert, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz auf APA-Anfrage mit.

Der schwarze VW raste in die Menschenmenge des gut besuchten Gastgarten eines italienischen Lokals "Enoteca Amici" am Marktplatz und rammte Tische und Sessel. Von den Gästen dürfte sich niemand lebensgefährlich verletzt haben, wie es aus ersten Meldungen heißt.

Allerdings kam ein Mann unter das Auto. Die Passanten eilten zu Hilfe und hoben geistesgegenwärtig den Wagen hoch. Sie befreiten den Schwerverletzten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus seiner gefährlichen Lage.

Laut ersten Informationen dürfte es sich bei der Lenkerin um eine 82-jährige Pensionistin handeln, die den Gang ihres Automatik-Autos verwechselt habe. Sie wollte eigentlich rückwärts fahren, hatte aber den "D"-Gang für Drive (dt. Fahren) eingestellt.