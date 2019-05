Pkw crasht in Lkw – 200 Meter mitgeschleift

Eine Pkw-Lenkerin ist Samstagfrüh auf der Südautobahn (A2) in Richtung Wien mit ihrem Auto bei Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) auf einen Lkw aufgefahren. Der Wagen verkeilte sich danach unter dem Lastzug und wurde 200 Meter mitgeschleift, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Autolenkerin wurde leicht verletzt in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Auch in Tirol gab es noch zwei spektakuläre Unfälle:

Wohnmobil auf Inntalautobahn umgekippt

Tirol. Ein Wohnmobil ist Samstagmittag auf der Inntalautobahn (A12) gegen eine Betonleitwand geprallt und umgekippt. Im Gemeindegebiet von Kramsach (Bez. Kufstein) platzte aus unbekannter Ursache der linke Hinterreifen, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet, teilte die Polizei mit. Während die 56-jährige Lenkerin unverletzt blieb, zog sich ihre 59-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Die beiden Frauen aus Deutschland waren in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als sich kurz nach 12.00 Uhr der Reifenplatzer ereignete. Am Wohnmobil entstand Totalschaden, während der Aufräumarbeiten kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

73-Jährige stürzte mit Pkw über Böschung