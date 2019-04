Pkw crasht in Lkw: Junge Sanitäterin (26) tot

Eine 26 Jahre alte Pkw-Lenkerin ist Donnerstagfrüh auf der L157 in Pottendorf (Bezirk Baden) mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Die Einheimische erlitt dabei schwere Verletzungen und starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Der Lastwagenfahrer, ein 55-jähriger Burgenländer, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Der Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde in das Landesklinikum Baden eingeliefert. Die 26-Jährige war mit ihrem Wagen in einer lang gezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. In ihrem Auto wurde eine Sanitäter-Jacke gefunden – sie war offenbar bei der Rettung tätig. Die Ursache dafür war nach Polizeiangaben vorerst unklar.