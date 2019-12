Polizei-Razzia: WEGA verhaftet Taxi-Unternehmer

Ein Einheimischer sitzt in U-Haft, weil er über seine Firma Drogen verkauft haben soll.

NÖ. Der Unternehmer einer kleinen Taxifirma und Pizzagastronom (35) aus dem Weinviertel sitzt seit 26. November in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Seine Chauffeure sollen nicht nur Fahrgäste befördert, sondern auch Drogen im großen Stil zugestellt haben. Zudem stehen der Verdacht des Kreditbetrugs und der Zuhälterei im Raum. Die Ermittlungen laufen noch.

35-Jähriger prahlte auf Facebook mit Luxus-Auto

Der Niederösterreicher dürfte sich in der ganzen Causa selbst ein Bein gestellt haben. Auf Facebook prahlte der 35-Jährige nämlich mit einem auffällig lackierten italienischen Sportwagen aus dem Hochpreissegment. Das könnte bei der Finanzpolizei einige Fragen aufgeworfen haben. Ende November folgten Razzien an seiner Wohnadresse und in der Pizzeria. Die WEGA nahm den Waldviertler fest.

Insider. Offenbar war die Beweislast so erdrückend, dass bei neuerlichen Haftprüfungen entschieden wurde, ihn im Gefängnis zu behalten. Er hat immer in bar bezahlt und alle Leute eingeladen“, erzählt ein Insider ÖSTERREICH.

(lae)