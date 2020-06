Polizei sucht diesen Fahrraddieb

Der unbekannte Beschuldigte durchtrennte das Fahrradschloss und entfernte das Fahrrad anschließend vom Abstellplatz entfernte.

Niederösterreich. Eine 29-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land erstattete am 12. Mai 2020, gegen 17:00 Uhr, auf der Polizeiinspektion Herzogenburg Anzeige gegen einen unbekannten Täter, betreffend des Diebstahls eines Fahrrades vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof Oberndorf, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Nach Ermittlungen von Bediensteten der Polizeiinspektion Herzogenburg konnte durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen die Tathandlung am 12. Mai 2020, 11:35 Uhr, festgestellt werden, wobei ein bislang unbekannter männlicher Beschuldigter das Fahrradschloss durchtrennte und das Fahrrad anschließend vom Abstellplatz entfernte.

© LPD NÖ

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten um Veröffentlichung der Lichtbilder des Beschuldigten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Herzogenburg, Tel.: 059133-3165 erbeten.