Polizei sucht diesen Taschendieb

Geldbörsendiebstahl in Baden mit anschließender Bankomatbehebung.

Niederösterreich. Ein bislang unbekannter Täter hat einem Mann am 3. Dezember 2019, gegen 14.00 Uhr, in einem Geschäft in Baden die Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich Bargeld und eine Bankomatkarte. Etwa 25 Minuten später behob der unbekannte Täter mit der gestohlenen Bankomatkarte einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag in Tribuswinkel.

Eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt zur Veröffentlichung des Fotos des mutmaßlichen Täters liegt vor.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Baden unter der Telefonnummer 059133-3300 erbeten.