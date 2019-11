Auf der 'Hundskehle' kam es zu einer Körperverletzung.

Sankt Pölten. Ein 20-Jähriger und ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Tulln gingen am 16. November 2019, gegen 01.55 Uhr, auf der „Hundskehle“, im Ortsgebiet von Klosterneuburg, in Richtung Niedermarkt. Dabei dürften sie von drei unbekannten Tätern angegriffen und unbestimmten Grades verletzt worden sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

