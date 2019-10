Polizei sucht nach diesen zwei Einbrechern

Wiener Neustadt. Zwei unbekannte Täter sind verdächtig, am 26. Juni 2019, gegen 23.35 Uhr, in einen Speisesaal in Wiener Neustadt eingebrochen und dort mehrere Getränke- bzw. Kaffeeautomaten aufgebrochen zu haben. Dabei wurde ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zur Veröffentlichung der Fotos liegt vor.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.