Zuerst qualmen sie das Klo am Flieger voll und dann rasten sie auch noch aus.

Dass Rauchen im Flugzeug verboten ist, sollte nun auch bis zur letzten Person durchgedrungen sein. Dennoch pfiffen zwei Frauen am Weg von Kharkiv nach Wien auf das Verbot und zündeten sich auf der Toilette eines WizzAir-Fliegers genüsslich die Glimstängel an.

Die strikt verbotene Aktion blieb freilich nicht unbemerkt. An Bord ging schließlich der Rauchmelder los und die Crew machte die beiden Damen auf das Rauchverbot aufmerksam. Doch anstatt Reue oder gar Einsicht zu zeigen, sollen die beiden Kettenraucher auch noch wütend geworden sein.

Noch in der Luft alarmierte das Flugzeugpersonal die Polizei in Wien-Schwechat. Nach der Landung wurden die beiden schließlich von den örtlichen Beamten in Empfang genommen und befragt. Es wird eine Strafe folgen, deren Höhe allerdings von der Airline bestimmt wird. Sollten die beiden auch einen Rückflug gebucht haben, sollten sie sich allerdings eine andere Airline suchen. WizzAir hat ein Flugverbot gegenüber den beiden Frauen ausgesprochen. "Dies ist strengstens untersagt und wird als Straftat behandelt. Trotz der Warnung der Besatzung rauchte einer der beiden Passagiere weiterhin auf der Toilette und wurde verbal aggressiv und ausfällig gegenüber unseren Besatzungsmitgliedern", so die Airline in einer Stellungnahme.