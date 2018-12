Polizist schoss auf seine Ehefrau

Ein Ehestreit wäre Freitagfrüh fast in einer Tragödie geendet: In Eckartsau bei Gänserndorf drehte ein Polizist in den Morgenstunden durch, entsicherte seine Waffe und schoss auf seine Frau. Der 54-Jährige verfehlte sie knapp, die Weinviertlerin konnte flüchten und in Sicherheit bringen. Sie alarmierte die Polizei.

Die rückte mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos Cobra an. Ein Verhandlungsteam der Spezialeinheit versuchte, den Kollegen der Exekutive zur Aufgabe zu überreden, nachdem sich dieser im Haus verschanzt hatte. Nach mehreren Gesprächen gab der 54-Jährige auf und wurde festgenommen. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen, wie viele Schüsse der Polizist auf seine Frau abgegeben hatte, war noch unklar.

Cobra-Einsatz auch bei häuslicher Gewalt in Linz

„Ein Suspendierungsverfahren wurde bereits eingeleitet, der Mann hat nicht mit seiner Dienstwaffe geschossen“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Auch in Oberösterreich musste die Cobra ausrücken. In Linz-Urfahr hat die Spezialeinheit einen bewaffneten Familienvater festgenommen, der seiner Wohnung mehrere Pistolen gehortet hatte. Die 41-jährige Ehefrau hatte die Polizei eingeschaltet. Die Vorwürfe an ihren 39-jährigen Mann sind massiv: Er soll sie mehrfach brutal vergewaltigt und mit dem Umbringen bedroht haben. Außerdem habe er die beiden Kinder geschlagen.

Der Mazedonier befindet sich noch in Polizeigewahrsam, das Motiv soll rasende Eifersucht sein.