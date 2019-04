Pottendorfer Linie in Osterwoche gesperrt

Pendler aufgepasst: Ab morgen und bis 22. April ist die Strecke der Pottendorfer Linie zwischen Wien Blumental und Ebreichsdorf gesperrt. Grund dafür ist der zweigleisige Ausbau der rund 50 Kilometer langen Strecke. „Diesen Zeitraum haben wir bewusst gewählt, um die Schüler und Pendler auf ihrem täglichen Weg so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, heißt es von den ÖBB.

Die Schnellbahn-Linie S60 wird zwischen Wien Blumental und Ebreichsdorf bzw. zwischen Ebreichsdorf und Wien Hauptbahnhof im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Achtung: Die Busse halten nicht in Meidling. Fahrgäste nach Meidling müssen am Hauptbahnhof in die Züge der S-Bahn-Stammstrecke umsteigen.

Die Regionalexpress-Züge (REX) fahren über Gramatneusiedl und die Ostbahn. Die REX-Züge halten daher nicht am Bahnhof Ebreichsdorf, sondern am Bahnhof Wampersdorf. Für Fahrgäste von oder nach Ebreichsdorf wird ein Shuttle-Bus zwischen den Bahnhöfen Ebreichsdorf und Wampersdorf bzw. Ebenfurth geführt.

Der Ausbau der Pottendorfer Linie zählt zu den Schlüsselprojekten an der Südstrecke. Seit dem Spatenstich 2016 wird daran gearbeitet. So ist etwa der Bahnhof Hennersdorf bereits in Betrieb.