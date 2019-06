Sie hatten sich geliebt, doch im verflixten 7. Jahr ging ihre Beziehung in die Brüche. Seitdem herrschte zwischen Roland H. (42) und seiner Ex Silvia K. (50) nur noch der blanke Hass: Aus Zorn und Eifersucht sprengte der Waffennarr nach der Trennung sogar ihre Lieblingsblumen in die Luft.

Zur Tragödie kam es Anfang Jänner in Krumbach: Roland H. lauerte seiner Ex-Partnerin auf, stach ihr nach einem kurzen Wortgefecht mit einem Messer von hinten sechsmal in den Rücke. Das Opfer verblutete vor Ort.

© Facebook

Cobra stellte ihn in seiner Wohnung

Zwei Stunden irrte der mutmaßliche Mörder ziellos durch die Gegend, ehe ihn die Sondereinheit Cobra in seiner Wohnung festnahm.

Er ist geständig. Am heutigen Montag startet in Wr. Neustadt der Mordprozess gegen den 42-Jährigen. Mit einem schnellen Prozessende wird gerechnet, es gilt die Unschuldsvermutung.