Python-Alarm in Tulln!

NÖ. Am Samstag entdeckten Spaziergänger eine Würgeschlange in der Altenwörther Au, in der Gemeinde Kirchberg am Wagram, im Bezirk Tulln. Die schockierten Passanten alarmierten die Polizei. Schlangen-Experte Georg Jachan geht davon aus, dass es sich um eine Tigerpython handelt.

Als er eintraf war die Schlange schon tot. Er meldet sich mit einem Appell an Tierbesitzer: "Werft eure Tigerpythons nicht in die Au". Jachan verweist auf das Reptilienheim. Der verein übernimmt Reptilien, die von ihren Besitzern nicht mehr gewollt werden. So sollen die Tiere vor dem wilden Aussetzen und damit deren wahrscheinlichen Tod schützen.