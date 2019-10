Radfahrerin von Pkw erfasst und verletzt

Herzogenburg. Eine 49 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochabend in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) von einem Pkw erfasst worden und zu Sturz gekommen. Die Einheimische wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag mit Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der Autolenker hielt nicht an, die Exekutive bat um Hinweise. Der Verkehrsunfall hatte sich im Zeitraum von 19.00 Uhr bis etwa 19.40 Uhr in der Rosengasse ereignet. Die Frau soll von einem weißen Kfz angefahren worden sein.

Etwaige Zeugen wurden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenburg (Tel.: 059133-3165) in Verbindung zu setzen.