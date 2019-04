Rätsel um Fischsterben im sauberen Viehofner See

Fischsterben am Viehofner See: Mehrere tote Fische wurden an die Ufer des Viehofner Sees in St. Pölten gespült. Es seien ausschließlich Karpfen betroffen, berichten die NÖN.

Untersuchung. Eine Untersuchung des Wassers wurde sofort in Auftrag gegeben. Das Wasser entspreche den Anforderungen an Badegewässer gemäß ÖNORM. Beim Magistrat gehe man davon aus, dass es sich um eine Karpfenkrankheit handelt.

Auswirkungen auf die bevorstehende Badesaison seien nicht zu befürchten.