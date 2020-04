An der B34 in Niederösterreich sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden sieben Radarboxen beschädigt worden.

Horn/Krems. Drei Tatorte lagen im Bezirk Horn, vier im Bezirk Krems, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Verglasung sowohl des Kameraglases als auch der Blitzglases wurde eingeschlagen. © LPD-NÖ



Bei den Tatortarbeiten im Rahmen der Ermittlungen wurden erste Spuren sichergestellt. Hinweise werden an die Polizeiinspektionen Gars am Kamp (Tel.: 059133-3435) und Langenlois (Tel.: 059133-3444) erbeten.