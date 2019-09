Schlafenden Ehemann mit heißem Öl übergossen

Berndorf. Eine 55-Jährige hat in Berndorf im Bezirk Baden ihren Ehemann mit heißem Öl übergossen. Der zunächst schlafende 60-Jährige wurde wach, als sich die Frau ihm näherte. Trotz einer Abwehrbewegung traf ihn die Flüssigkeit. Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen, ist aber nicht in Lebensgefahr, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch auf Anfrage mit.

Einem Bericht der Tageszeitung "Heute" (Mittwochsausgabe) zufolge hatte die Frau vor der Attacke am vergangenen Sonntag rund einen halben Liter Speiseöl in einem Topf am Herd erhitzt. Der 60-Jährige wurde per Notarzthubschrauber in ein Grazer Krankenhaus geflogen. Seine Ehefrau wurde laut Exekutive in die Psychiatrie eingeliefert.