Am Dienstag entdeckten zwei Forstarbeiter in der Falkenschlucht in Türnitz eine Leiche. Die Identität der Frau ist noch nicht geklärt. Wie die "NÖN" berichtet, seien die Ermittlungen bereits im Gange. Derzeit gleicht die Polizei die Abgängigkeitsanzeigen ab. Bei der Toten könnte es sich um eine vermisste Wanderin handeln.

Über die Todesursache der Frau ist noch nichts bekannt.