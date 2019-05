Schwechat: Angebliche 'Explosion' war Kurzschluss

In der Wiener Straße in Schwechat kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Kurzschluss. Eine Überspannung könnte den Vorfall verursacht haben. Es gab Stromausfälle, wie Anrainer auf Facebook berichteten. Verletzt wurde niemand, so Polizeisprecher Heinz Holub. Ein Auto wurde beschädigt.

Es soll in Schwechat, Rannersdorf und Wien Simmering zu Stromausfällen gekommen sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr, um 16.30 Uhr war die Stromversorgung aber schon lange wieder hergestellt.

Entgegen Medienberichten gab es weder eine Explosion und Kanaldeckel flogen auch keine herum.

© Stadtgemeinde Schwechat