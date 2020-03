Schwechat ist neue Tourismus-Hochburg in NÖ

Flughafen-Metropole hat langjährigen Spitzenreiter Baden abgelöst.

NÖ. Mit Schwechat hat Niederösterreich im abgelaufenen Jahr einen neuen Tourismus-Spitzenreiter bekommen. Nicht zuletzt dank der zahlreichen Flughafen-Hotels hat man mit fast 466.000 Nächtigungen – das entspricht einem satten Plus von 35.000 bzw. 8,1 Prozent – den langjährigen Spitzenreiter Baden abgelöst. Aber auch die nunmehr zweitplatzierte Gemeinde durfte sich 2019 noch über ein leichtes Plus von 0,5 Prozent auf 444.200 Nächtigungen freuen. Das ergab einer kürzlich veröffentlichte Erhebung der Statistik Austria.

© TZÖ

Gewinner. Zu den weiteren prominenten Gewinnern zählt nach der Auswertung des Wirtschaftspressedienstes auch Vösendorf. 287.100 Übernachtungen bedeuteten dort ein signifikantes Plus von 7,6 Prozent. In der Donauregion hat Krems mit 256.500 Nächtigungen (+3,1 Prozent) die Spitzenposition verteidigt. Im Landessüden ist Bad Schönau das größte Zugpferd. Der mehr als beachtliche Zuwachs von 12,7 Prozent resultierte in 238.000 registrierten Übernachtungen. Auch die Landeshauptstadt St. Pölten verzeichnete ein bedeutendes Plus von 7,9 Prozent auf 188.000 Übernachtungen.

Verlierer. Mancherorts wurde auch ein Rückgang festgestellt. Zu den prominenten Verlierern zählen etwa Grimmenstein, das um 37 Prozent weniger Nächtigungen – nur 51.300 – verzeichnet hat. Auch Tulln (–2,1 Prozent) und Zwettl (–7,2 Prozent) beherbergten weniger Gäste.