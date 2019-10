Schwer verletzter Mann nach Sturz

Klosterneuburg. Ein Wiener ist am Donnerstagnachmittag in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) beim Sturz von einem Gerüst schwer verletzt worden. Der 62-Jährige hatte Dachrinnenarbeiten an einem Stelzenhaus durchgeführt. Er verunglückte, nachdem ein Pfosten im oberen Gerüstbereich verrutscht war, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien geflogen.