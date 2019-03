Schwimmt ein Krokodil durch Fluss in NÖ?

Horn. Ein Passant will in Horn, in der Taffa – einem Nebenfluss der Kamp – ein Krokodil gesehen haben, wie "Bezirksblätter" berichten. Der Mann gab seine Sichtung der Polizei bekannt. Er will ein etwa ein Meter langes Krododil im Wasser beobachtet haben.

Die Polizisten kontrollieren nehmen die Aussagen ernst und kontrollieren momentan jeden Tag mehrmals die Taffa und die Umgebung. Es ist nämlich möglich, dass sich jemand das Krokodil zuhause gehalten hatte – es ihm zu groß und es aufgrunddessen ausgesetzt wurde.