Seniorin getötet: Verdächtige zu früh enthaftet?

Nach dem Mord an der Pensionistin Hedwig Sch. (64) in Ebergassing – der fünften Bluttat in NÖ in weniger als drei Wochen – kommen immer mehr Details zu der mutmaßlichen Täterin Tamara B. (43) ans Tageslicht.

Die 43-jährige zweifache Mutter, die vergangenen Mittwoch festgenommen wurde, hatte nach einem Überfall auf das Postamt Klosterneuburg-Kierling im Jahr 2009, bei dem sie der Filialleiterin ein 25 Zentimeter langes Küchenmesser zwischen die Rippen in die Lunge rammte, eine 12-jährige Haftstrafe ausgefasst, war jedoch vorzeitig entlassen worden.

Wie berichtet, soll Tamara B. ihre Bekannte in deren Wohnung mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen haben. Da die ­Ermittler von damals ihre DNA in der Datenbank hatten, führte ein Abgleich mit den Spuren aus der ­Tatwohnung zur 43-Jährigen, die als „Black-Lady“ bekannt wurde. Tamara B. ist in U-Haft und bestreitet die Tat. Es gilt die Unschuldsvermutung.