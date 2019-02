Ski-Tourengeher stürzt Hunderte Meter in den Tod

Ein 51-jähriger Tourengeher aus Niederösterreich ist am Dienstag am Loser im obersteirischen Ausseerland tödlich verunglückt. Der Mann war alleine zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zu seiner Ehefrau und den Kindern ins Urlaubsquartier zurückgekehrt. Die Einsatzkräfte fanden ihn schließlich tot mehrere Hundert Meter unter dem Gipfel, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

Der Mann aus dem Bezirk Baden war für einen Skiurlaub mit seiner Familie ins Ausseerland gefahren und hatte sich am Dienstag alleine in unbekannte Richtung auf eine Skitour begeben. Als er am Nachmittag nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zurück war, meldete seine Frau ihn beim Liftbetreiber am Loser als abgängig. Bergretter, Suchhunde und ein Hubschrauber des Bundesheeres starteten eine Suchaktion. Gegen 20.00 Uhr wurde der Niederösterreicher von der Helikopter-Besatzung auf der Nordseite des 1.837 Meter hohen Hochangers - gleich neben dem Loser - gefunden. Er dürfte abgestürzt sein.