So dreist wird beim Führerschein getrickst

Schwindel flog auf, 35-Jährige wird angezeigt

Mit einem Stöpsel im Ohr ist eine 35-Jährige aus dem Bezirk Amstetten in Waidhofen a.d. Ybbs zur theoretischen Führerscheinprüfung angetreten. Der Schwindel flog auf, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Die Frau erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Die Aufsichtsperson bei der theoretischen Prüfung hatte am Mittwoch zunächst Gesprächstöne vernommen und in der Folge den Stöpsel im Ohr des Prüflings entdeckt. Sie verständigte umgehend die örtliche Polizeiinspektion. Beamte stellten bei ihren Erhebungen dann Kleidungsstücke mit technischen Vorrichtungen, Verkabelungen sowie ein Mobiltelefon sicher.